Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, отделяющий Аравийский полуостров от Африки, и таким образом довести цены на нефть до $200 за баррель.

С такой угрозой в интервью итальянскому порталу InsideOver выступил заместитель министра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур, пишет ТАСС.

«Европа также должна понять, что если она продолжит проявлять враждебность к Оси сопротивления, мы сделаем так, чтобы цена на нефть поднялась до $200 за баррель, что задушит европейскую экономику», — заявил Мансур.

«Мы могли бы заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, перекрыв все морские пути, ведущие в Суэц. У нас неограниченные запасы ракет, и никто не будет плавать между Азией и Европой без нашего разрешения», — добавил он.