Состоялся телефонный разговор глав МИД Ирана и Франции, Арагчи и Барро.

Обсуждена эскалация на Ближнем Востоке и ее последствия для безопасности и экономики. Арагчи раскритиковал позиции некоторых европейских стран, которые выражают озабоченность «лишь экономическими последствиями этой войны».

Иранский министр подчеркнул, что Ормузский пролив закрыт для судов сторон, участвующих «в военной агрессии против Ирана», и это решение принято на основе принципов международного права и с целью «предотвращения злоупотреблений проливом для проведения незаконных атак против Ирана».

Барро выразил обеспокоенность обострением ситуации в регионе, в том числе в Ливане, и подчеркнул необходимость усиления политической и дипломатической активности для поиска решения, которое положит конец войне и вернет стабильность и безопасность в регион.