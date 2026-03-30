Иранский гражданский самолет с гуманитарной помощью был атакован США и Израилем. Об этом заявили в Организации гражданской авиации Ирана, передает агентство Fars.

«Решительно осуждаем американо-израильскую атаку на иранский гражданский самолет, который приземлился в аэропорту города Мешхед с медикаментами и медицинским оборудованием, предоставленными несколькими странами», — говорится в сообщении организации.

В свою очередь авиавласти Ирана потребовали от международных организаций расследовать инцидент. Когда он произошел, в сообщении не уточняется.