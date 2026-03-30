Исполнительная власть города Баку провела масштабный общегородской субботник с целью устранения последствий осадков.

С раннего утра техника коммунальных служб Исполнительной власти города Баку начала мойку основных улиц и проспектов с использованием моющих средств, не наносящих вреда растениям и живым организмам. Были также вымыты внутридворовые территории и второстепенные дороги.

Кроме того, проведена очистка проспектов и улиц, тротуаров, бордюров, осветительных столбов, ограждений, а также скамеек в парках и зонах отдыха. Были выполнены работы по уборке дворов и жилых кварталов. Очищены витрины объектов общественного питания, торговли и других заведений, приведена в порядок прилегающая территория. Также сотрудники Объединения по озеленению города Баку провели очистку деревьев и зелёных насаждений вдоль дорог и проспектов от пыли и грязи, осуществили агротехнический уход, обрезали повреждённые ветви. Одновременно были высажены цветы и созданы декоративные композиции.