Парламент Ирана активно обсуждает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Об этом заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаоддин Боруджерди, его слова передает гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).

«Парламент серьезно рассматривает вопрос: с ДНЯО или без ДНЯО. То есть предполагается, что мы не будем являться членом международного договора, не будем обязаны вести ядерную деятельность исключительно в мирных рамках и не стремиться к созданию атомной бомбы», ― отметил он.

Он также отметил, что парламент Ирана примет закон, по которому страна будет обеспечивать безопасность и взимать пошлину за проход через Ормузский пролив.

«По утверждению парламента в проливе будет установлен новый режим», — приводит его слова гостелерадио страны.