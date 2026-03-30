Более 102 тыс. гражданских объектов на территории Ирана подверглись ударам со стороны США и Израиля с начала войны, сообащет иранское общество Красного Полумесяца.

«Целями нападений стали 102 043 гражданских объекта, включая более 80 тыс. жилых домов, более 20 тыс. коммерческих объектов, 296 медцентров и 600 учебных заведений», — говорится в заявлении.

Отмечается, что США и Израиль атаковали 18 объектов, связанных с Красным Полумесяцем.

Также за время войны от ударов США и Израиля погибли 214 детей и 244 женщины.

При этом около 21 тыс. мирных жителей пострадали в Иране с начала конфликта.