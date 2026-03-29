Обсуждения между Ереваном и Тегераном по заключению договора о стратегическом партнерстве пока приостановлены из-за эскалации вокруг Ирана. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передают местные СМИ.

«Документ по понятным причинам на данный момент не обсуждается», — объяснил он.

При этом Мирзоян отметил, что армянская сторона в контактах с иранскими и другими партнерами постоянно доносит свою позицию, которая заключается в том, что Ереван хочет, чтобы военные действия прекратились как можно скорее.

Напомним, что в феврале текущего года стороны планировали подписать всеобъемлющий документ о стратегическом сотрудничестве, предположительно, во время визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Тегеран в 2026 году.