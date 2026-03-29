Ушел из жизни выдающийся азербайджанский актер, председатель Союза кинематографистов, народный артист Расим Балаев. О его смерти сообщил портал Baku Post. Артист скончался в Турции, где проходил лечение.

Расим Балаев родился 8 августа 1948 года в городе Агсу. В 1969 году он окончил Азербайджанский институт искусств, после чего посвятил себя служению искусству. С 1972 года был актером киностудии Азербайджанфильм, где создал множество ярких и запоминающихся образов.

На протяжении своей карьеры Балаев внес значительный вклад в развитие национального кинематографа, занимал пост первого секретаря Союза кинематографистов Азербайджана, а в последние годы возглавлял эту организацию.

В 1982 году ему было присвоено высокое звание народного артиста Азербайджанской ССР. Он также был лауреатом Всесоюзного кинофестиваля за актерскую работу (1974) и удостоен Государственной премии Азербайджанской ССР.

Смерть Расима Балаева — большая утрата для азербайджанской культуры и киноискусства. Его талант, преданность профессии и созданные им образы навсегда останутся в памяти зрителей и коллег.