Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что страна достигла соглашения с Ираном о безопасном проходе таиландских нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Было достигнуто соглашение об обеспечении безопасного транзита таиландских нефтяных танкеров через Ормузский пролив», — заявил Чарнвиракул на пресс-конференции.

На фоне напряженности вокруг Ормузского пролива такое соглашение имеет стратегическое значение для Таиланда, который стремится обезопасить поставки энергоносителей.

По словам премьера, договоренность должна уменьшить беспокойство относительно импорта топлива в страну.