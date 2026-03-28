В связи с дождливыми погодными условиями сель, прошедший по реке Агсучай, привел в непригодное состояние часть сельской автомобильной дороги Арат-Джурухлу-Машадганлы района.

Об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в настоящее время возникли определенные ограничения в транспортном сообщении между селом Машадганлы и районным центром. На место привлечены сотрудники полиции и других соответствующих структур.

Ведутся работы по восстановлению движения на указанном участке дороги.