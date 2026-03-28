В Баку и на Абшеронском полуострове выпало 104 мм осадков, что на 440% превышает месячную норму (примерно в 4 раза).
Об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба.
В горных регионах выпал снег.
В Хыналыге количество осадков составило 39 мм (104% месячной нормы), высота снежного покрова — 10 см; в Шахдаге — 35 мм (93%), высота — 49 см; в Грызе — 60 мм (146%), высота — 17 см. В Кельбаджаре — 7 см, в Лачине — 5 см, в Губадлы и Шуше — по 1 см.
Осадки выпали в Кюрдамире — 69 мм (201%), Гусаре — 68 мм (181%), Хызы — 67 мм (149%), Хачмазе — 61 мм (251%), Халтане — 60 мм (160%), Гобустане — 56 мм (77%), Шамахы — 52 мм (71%), Губе — 52 мм (138%), Шеки — 47 мм (74%), Шабране — 44 мм (190%), Огузе — 39 мм (47%), Габале — 38 мм (42%), Барде и Тертере — по 29 мм (109%), Исмаиллы — 26 мм, Гёйчае — 25 мм (56%), Агсу — 23 мм, Евлахе — 22 мм (91%), Нафталане — 22 мм (115%), Гахе (Сарыбаш) — 22 мм, Мингячевире — 21 мм (72%), Дашкесане — 20 мм, Агдаме — 19 мм (54%), Зардабе — 19 мм (66%), Гедабее — 18 мм, Сабирабаде — 17 мм (56%), Горанбое — 16 мм (83%), Шамкире — 15 мм (54%), Нефтчале — 14 мм (48%), Загатале — 13 мм, Имишли и Балакене — по 12 мм, Шахбузе — 11 мм, Товузе, Садараке, Шаруре, Билясуваре — по 9 мм, Астаре — 8 мм, Гяндже и Бейлагане — по 7 мм, Ордубаде и Нахчыване — по 6 мм, Гёйгёле — 5 мм, Агстафе, Джульфе и Лерике — по 3 мм, Ярдымлы — 2 мм, Лянкаране, Ханкенди, Ходжалы и Физули — по 1 мм.
Дул северо-западный ветер, максимальная скорость достигала 20 м/с в Дашкесане, Шахдаге и Губе (Грыз), а также 18 м/с в Шабране, Баку и на Апшеронском полуострове.