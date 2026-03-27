Администрация США утверждает, что Кубе требуется смена государственного строя.

«Послушайте, экономике Кубы необходимо измениться. А экономика не может измениться, если не поменяется их система государственного управления. Все настолько просто», — считает госсекретарь США — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио, передает ТАСС.

Беседуя с журналистами по итогам участия в совещании глав внешнеполитических ведомств Группы семи во Франции, он выразил мнение, что без такого рода перемен экономическое развитие Кубы невозможно. «Их система государственного управления должна измениться. Потому что они никогда не смогут развиваться экономически без этих перемен», — полагает шеф американской дипломатии.

«Чтобы это изменилось, надо поменять руководителей, необходимо поменять систему управления страной и необходимо поменять экономическую модель», — убежден Рубио. Он ушел от прямого ответа на вопрос о том, возможна ли между Гаваной и Вашингтоном договоренность, при которой родные одного из лидеров кубинского революционного движения Фиделя Кастро могли бы остаться приближенными к власти. По версии госсекретаря США, «дело не в семье Кастро, дело в системе госуправления и режиме, которые не работают».

Как подчеркнул ранее постоянный представитель карибской республики при ООН Эрнесто Соберон Гусман, смещение Мигеля Диас-Канеля с поста президента Кубы и смена политического режима страны ради умиротворения США полностью исключены и не подлежат обсуждению.