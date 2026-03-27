Представители Организации Объединенных Наций (ООН) создали специальную группу, члены которой будут заниматься вопросом возобновления судоходства через Ормузский пролив.

Об этом сообщил представитель секретаря объединения Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь учредил специальную целевую группу для разработки и предложения технических механизмов, специально предназначенных для удовлетворения гуманитарных потребностей в Ормузском проливе», — приводятся его слова на сайте организации.

Дюжаррик добавил, что по мере развития конфликта на Ближнем Востоке, который угрожает усилиться, перебои в морской торговле через пролив могут привести к негативным последствиям для гуманитарных потребностей и сельскохозяйственного производства в ближайшие месяцы.