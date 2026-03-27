В результате интенсивных дождей в Бинагадинском и Сураханском районах столицы произошло подтопление приусадебных участков частных жилых домов, вследствие чего граждане оказались в беспомощном состоянии.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отмечается, что на горячую линию «112» ведомства поступила соответствующая информация, после чего силы Службы спасения особого риска МЧС были незамедлительно направлены на указанные территории.

В результате проведенных спасательных мероприятий были эвакуированы 9 граждан, включая 4 несовершеннолетних, оказавшихся в затруднительном положении из-за подтопления.