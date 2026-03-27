Турция передала военную технику собственного производства Силам специальных операций Грузии. Церемония передачи техники Командованию специальных операций Министерства обороны Грузии состоялась на базе спецназа в поселке Вашлиджвари Тбилиси.

На мероприятии грузинскую сторону представлял генерал-майор Заза Чхаидзе, а Турцию — посол страны в Грузии Али Хан Орбай.

Соответствующий документ подписали представитель Командования специальных операций Грузии полковник Теймураз Клатеишвили и военный атташе Турции полковник Ильхан Октендурали.

После официальной части гости осмотрели стрелковый полигон, расположенный на территории базы, и наблюдали за показательными стрельбами.

Отметим, что в 2025 году турецкая сторона также предоставила Силам специальных операций Грузии различное оборудование.