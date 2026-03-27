Движение судов, направляющихся в порты стран-союзников США и Израиля, а также выходящих из них, запрещено. Как сообщает Tasnim, об этом говорится в заявлении Отдела по связям с общественностью КСИР.

Сообщается, что сегодня утром после заявления президента США о том, что Ормузский пролив якобы открыт, три контейнерных судна, принадлежащие различным странам, направились в сторону разрешённого судоходного коридора, однако после предупреждения ВМС КСИР были вынуждены вернуться.

Военно-морские силы КСИР заявили, что Ормузский пролив закрыт, и на любое движение в нём будет дан жёсткий ответ.

Добавлено, что движение любого судна, выходящего из портов союзников и сторонников США и Израиля или направляющегося в них, будет запрещено независимо от маршрута и используемого коридора.