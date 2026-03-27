Востоковед Мордехай Кейдар в интервью Newsru.co.il заявил, что если оценивать ситуацию с точки зрения израильско-американской, то можно сказать, что страна, которая угрожала всему региону, стала легкой целью для Израиля и США. При этом Китай и Россия не вмешиваются, это главное достижение Трампа. Он уничтожил источник энергии для Китая, а также производство беспилотников для России. А беспилотники очень нужны России в Украине. При этом Китай и Россия не вмешиваются. Трамп обошелся без европейцев, он в них сейчас не нуждается. И при всем этом Иран стал легкой добычей для Израиля и США, они делают в небе этой страны все, что им заблагорассудится.

Однако, по его словам, Иран устоял на ногах: «Не просто устояли на ногах. Они отказываются подписать акт о капитуляции. Они не готовы отказаться от обогащения урана, не готовы отказаться от ядерной программы в целом, не готовы отказаться от проекта баллистических ракет, закрывают Ормузский пролив, взвинчивают цены на нефть. У них есть множество рычагов давления и возможность отомстить Америке и всем тем, кто стоял в стороне, в первую очередь – европейцам, которые сейчас будут платить втрое дороже за бензин. Они видят все это как божественную победу».

Иными словами, при всех достижениях этой войны, до тех пор, пока режим в Иране прежний, на Ближнем Востоке изменилось немногое.