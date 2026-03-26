Более миллиона человек были мобилизованы в Иране на случай наземной операции США, сообщает Tasnim со ссылкой на источник.

По его словам, в связи с растущими предположениями о возможной «исторической глупости» США среди иранских бойцов сухопутных войск поднялась волна энтузиазма по созданию «исторического ада» для американцев на иранской земле.

Кроме того, отметил источник, в последние дни фиксируется большое количество обращений от иранской молодежи, направленных в центры «Басидж», Корпус стражей исламской революции (КСИР) и армию с тем, чтобы также принять участие в сражениях.

«США хотят открыть Ормузский пролив с помощью тактики самоубийства и саморазрушения, что нормально. Мы готовы как к реализации их стратегии самоубийства, так и к тому, чтобы пролив оставался закрытым», — добавил военный источник.