Президент США Дональд Трамп сделал серию резонансных заявлений об Иране, переговорах с Тегераном и союзниках Вашингтона.

По его словам, США добились значительных военных результатов относительно Ирана: «Мы вывели из строя около 90% пусковых установок и, вероятно, более 90% самих ракет».

Говоря о позиции Тегерана, Трамп подчеркнул: «Они умоляют заключить сделку, а не я. И любой, кто видел, что там происходило, понял бы, почему они хотят договориться».

При этом он отметил уровень иранской дипломатии.

«Они не дураки. На самом деле, в определенном смысле они очень умны. Они отличные переговорщики», — указал Трамп.

Он также не упустил возможности раскритиковать политику своего предшественника Барака Обамы: «Обама предпочел Иран вместо Израиля».

Комментируя ракетную программу Тегерана, он заявил: «Одна из их ракет пролетела 2500 миль; у них якобы не было такой ракеты. Мы оказались правы в этом вопросе».

Отдельно он затронул позицию союзников.

«Великобритания не хотела, чтобы ее втягивали. Мы тоже не хотим быть втянутыми в их войны», — добавил американский лидер.

Возвращаясь к ситуации вокруг Ирана, Трамп заявил о тяжелом положении страны: «Теперь они признаются себе, что потерпели решительное поражение. Они говорят людям: “Это катастрофа, они это знают”. Вот почему они разговаривают с нами — в противном случае их бы не было. Они разговаривают с нами, потому что у них сейчас происходит катастрофа. Они побеждены. Они не могут вернуться».

Говоря о перспективах дипломатии, он добавил, что теперь у Ирана есть шанс заключить сделку, «но это их дело»: «Они умоляют заключить сделку. Посмотрим, сможем ли мы добраться до нужного. Если они заключат правильную сделку, Ормузский пролив откроется».

Также Трамп сделал заявление о НАТО: «Что еще более важно, мы придем им на помощь, но они никогда не придут на помощь нам. И я хочу, чтобы вы запомнили наши слова: они не пришли нам на помощь».

Кроме того, он высказался о верховном лидере Ирана Али Хаменеи.

«Нам пришлось остановить этого маньяка, которого больше нет с нами — верховного лидера. Он не был таким уж верховным. Его больше нет с нами, это очень печально», — сказал Трамп.