Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Народной Республики Бангладеш Мохаммеду Шахабуддину по случаю национального праздника страны – Дня Независимости.

В своём письме глава государства выразил искренние поздравления президенту и всему народу Бангладеш.

Он подчеркнул, что дружественные отношения между Азербайджаном и Бангладеш имеют долгую и добрую традицию, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в интересах обоих народов.

Ильхам Алиев пожелал Мохаммеду Шахабуддину крепкого здоровья, счастья и успехов в делах, а народу Бангладеш — мира, спокойствия и благополучия.