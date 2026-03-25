Израильская система противоракетной обороны оказалась неэффективной против иранских ракет, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук.

По его словам, у Израиля могли закончиться противоракетные средства. Он утверждает, что новейшие иранские боеголовки входят в атмосферу на скорости до 18 Махов, тогда как израильская ПВО способна перехватывать цели со скоростью до 4 Махов.

Крук объясняет это недооценкой Ирана со стороны Запада, сравнивая ситуацию с ошибками в оценке России.

Он также отметил, что Иран располагает сильной инженерной базой и, по его оценке, добился преимущества в ракетных технологиях над Израилем.