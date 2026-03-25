Иран отказался вести переговоры с ключевыми представителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, обвинив их в «предательстве».

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в странах Персидского залива.

По данным источников, Тегеран не намерен возобновлять контакты с Уиткоффом и Кушнером после того, как спустя несколько часов после переговоров в феврале по Тегерану были нанесены военные удары. В Иране считают, что это подорвало доверие к американской стороне.

На этом фоне возможным главным переговорщиком от США может стать вице-президент Джей Ди Вэнс. Как утверждают источники, иранская сторона предпочла бы вести диалог именно с Вэнсом, полагая, что он будет придерживаться достигнутых договорённостей и соответствует уровню переговоров с председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Предполагается, что новая встреча может пройти в Исламабаде уже в ближайшие дни, однако окончательное место переговоров пока не подтверждено. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о готовности страны принять переговоры.

По информации дипломатических источников, Тегеран в целом утратил доверие к американской делегации и скептически оценивает её намерения по урегулированию конфликта.