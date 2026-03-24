Гана и Европейский союз подписали в ганской столице Аккре соглашение о партнерстве в области обороны и безопасности, в рамках которого африканская страна получит, в частности, разведывательные дроны и системы борьбы с БПЛА.

Об этом сообщил портал Africa News, пишет ТАСС.

Нынешнее оборонное соглашение, под которым свои подписи поставили вице-президент Ганы Джейн Наана Опоку-Агьеманг и глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, является первым подобным между Евросоюзом и странами Африки. Оно направлено на борьбу с терроризмом, в первую очередь исходящую от действующих в регионе Сахеля радикальных группировок, укрепление кибербезопасности, охрану морских и сухопутных границ, а также обмен разведданными.

Евросоюз также взял на себя обязательство передать Гане партию военной техники, финансируемую через Европейский фонд мира, включая разведывательные дроны, системы борьбы с БПЛА, средства связи и мотоциклы для патрулирования. Особые усилия будут предприняты для укрепления северной границы Ганы. Сумма, на которую будет оказана помощь, не раскрывается.

Соглашение является бессрочным. Стороны договорились проводить анализ эффективности его действия каждые два года.