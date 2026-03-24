Всемирный экономический форум (WEF) перенес запланированную на апрель встречу в Саудовской Аравии, посвященную глобальному сотрудничеству, росту и энергетике.

Об этом сообщают ближневосточные СМИ.

Отмечается, что такое решение принято с учетом эскалации на Ближнем Востоке, в том числе из-за ударов Ирана по Саудовской Аравии.

Встреча должна была пройти в Джидде 22–23 апреля.

По данным СМИ, решение о переносе встрече было принято после консультаций с министерством экономики и планирования королевства.

Новая дата проведения мероприятия будет объявлена позже.