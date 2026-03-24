Армения никогда не должна иметь территориальных претензий к соседним странам. Армянские СМИ сообщают, что об этом журналистам заявил спикер Национального собрания Ален Симонян.

«У Армении никогда не должно быть территориальных претензий к своим соседям. Мы должны выстраивать такие отношения в регионе, чтобы ни одна из стран не думала о нападении на другую. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить мир в нашем регионе и предотвратить войну», — подчеркнул Симонян.

Спикер добавил, что принятие новой Конституции Армении обусловлено исключительно интересами страны.

«Я думаю об интересах Армении. А интересы Армении в том, что у нас должна быть Конституция, которая не даст никому повода считать нас угрозой в регионе», — отметил он.