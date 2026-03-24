Глава МИД Турции Хакан Фидан провел в понедельник ряд телефонных переговоров с коллегами из стран региона, обсудив варианты урегулирования конфликта США и Израиля с Ираном. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан 23 марта провел телефонные разговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром, министром иностранных дел Египта Бадром Абделатти. В ходе контактов обсуждались предпринимаемые усилия по прекращению войны, а также текущее состояние дел [в регионе]», — сообщил собеседник.

Он добавил, что эти же темы Фидан обсудил по телефону и с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде.