Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ему было известно о переговорах о прекращении конфликта, которые, предположительно, ведут США и Иран, сообщает ТАСС.

«Приветствую переговоры между США и Ираном, о которых пишут в прессе. Мы были в курсе, что это происходит», — сказал глава британского правительства.

Стармер заявил, что «первоочередной задачей должно быть скорое разрешение конфликта и разработка соглашения на основе переговоров, которое наложит жесткие условия в отношении Ирана, особенно в контексте ядерного оружия».

Также британский премьер рассказал, что ракеты, запущенные Ираном в сторону совместной британо-американской военной базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, не достигли своей цели.