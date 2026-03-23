Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдворение из страны граждан других государств, которые проходят службу в армии РФ.

Административное выдворение за пределы России в отношении соответствующих лиц как наказание применяться не будет. Теперь вместо выдворения в случае нарушений будет назначаться штраф, либо обязательные работы от 100 до 200 часов.

Ранее Путин подписал закон, запрещающий выдавать иностранным государствам для уголовного преследования их граждан, проходящих службу по контракту в ВС России и воевавших за РФ.

Кроме того, подписан указ, позволяющий принимать в гражданство иностранцев, которые заключили контракт о прохождении военной службы в ВС России в период войны в Украине.