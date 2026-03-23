Американские власти могут направить развитие событий на Ближнем Востоке по четырём различным сценариям, однако ни один из них не является выигрышным для Вашингтона, сообщает The Economist.

Как отмечают обозреватели, перед президентом США Дональдом Трампом стоит выбор из нескольких вариантов действий на фоне продолжающегося четвёртую неделю конфликта: инициировать переговоры, вывести войска из региона, сохранить текущие темпы боевых действий или пойти на эскалацию.

«Если он пока не выбрал, то это потому, что ни один из них не хорош», — подчёркивается в публикации издания.

По мнению авторов статьи, достижение договорённостей о прекращении огня выглядит наименее вероятным исходом, поскольку трудности возникнут уже на этапе поиска посредника.

Ограниченная сделка со смягчением санкций в обмен на сдерживание ядерной программы также не принесёт достаточных результатов. В качестве альтернативы Соединённые Штаты могут попытаться завершить конфликт, публично объявив об уничтожении военного потенциала Ирана.

Третий сценарий предполагает продолжение противостояния ещё на несколько недель, что является наиболее предпочтительным шагом для многих израильских чиновников.

Четвёртый путь подразумевает американские удары по иранским электростанциям и высадку десанта для захвата острова Харк. Однако подобная эскалация сопряжена с колоссальными рисками, а страны Персидского залива столкнутся с ещё большей угрозой.

Журнал резюмирует, что на самом деле ни одна из перечисленных стратегий не способна привести к окончательному завершению войны.