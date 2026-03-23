Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо за поздравление с традиционным праздником Новруз.

В своем письме Си Цзиньпин выразил искреннюю благодарность и передал поздравления правительству и народу Азербайджана по случаю праздника. Он отметил, что Китай и Азербайджан являются всесторонними стратегическими партнерами, подчеркнул укрепление политического доверия и активное развитие сотрудничества в различных сферах.

Председатель КНР подчеркнул готовность совместно с президентом Азербайджана продолжать усилия по повышению уровня двусторонних отношений на благо народов обеих стран, пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и благополучия.