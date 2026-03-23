Армения и Пакистан находятся в процессе взаимного открытия посольств нерезидентов.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Мирзоян напомнил, что в прошлом году Армения установила дипломатические отношения с тремя странами: Лесото, Соломоновыми островами и Пакистаном.

«Особенно в случае с Пакистаном, знаете, в течение многих лет существовала специфическая проблема, это был узел, который также был связан с армяно-азербайджанскими, армяно-турецкими отношениями. В прошлом году нам удалось достичь взаимопонимания, и пакистанская сторона также отнеслась к этому факту с большим воодушевлением, мы установили дипломатические отношения и будем аккредитовывать послов, на данном этапе нерезидентных, но мы находимся в этом процессе», — сказал Мирзоян.