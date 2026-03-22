Пресс-секретарь Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» выступил с жёстким заявлением на фоне угроз со стороны США.

По его словам, в случае атак на иранские электростанции Тегеран готов нанести масштабный ответный удар по интересам США в регионе.

«Если будут атакованы электростанции Ирана, интересы США в Западной Азии будут полностью уничтожены», — подчеркнул представитель штаба.

Он также обвинил президента США Дональда Трампа в «агрессивном поведении» и угрозах удара по энергетической инфраструктуре Ирана в случае отказа открыть Ормузский пролив.

В Тегеране заявили, что пролив пока не закрыт, но находится под контролем Ирана и используется по «специальным правилам безопасности».

В случае реализации угроз США Иран обозначил возможные меры:

▪️ полное закрытие Ормузского пролива до восстановления повреждённой инфраструктуры

▪️ удары по энергетическим и ИТ-объектам Израиля

▪️ атаки на компании в регионе с американским участием

▪️ удары по энергетической инфраструктуре стран, где размещены базы США