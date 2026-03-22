Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанесёт удары по энергетической инфраструктуре Ирана, если Тегеран в течение 48 часов полностью не откроет Ормузский пролив.

По его словам, атаки начнутся с крупнейших электростанций страны.

«Если Иран не откроет ПОЛНОСТЬЮ, БЕЗ УГРОЗ, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого точного момента времени, Соединённые Штаты Америки ударят и уничтожат их различные ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, НАЧИНАЯ С НАИБОЛЬШОЙ ИЗ НИХ В ПЕРВУЮ!», — написал он в своей соцсети.

В ответ представитель Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» предупредил, что в случае удара по иранской инфраструктуре Тегеран атакует энергетические объекты, IT-системы и опреснительные установки США и их союзников в регионе.