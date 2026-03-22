Премьер Армении Никол Пашинян извинился за резкий разговор с карабахской армянкой, с которой у него произошёл конфликт в метро.

«Я хотел бы извиниться за то, что не говорил так, как должно было быть… За острый разговор с уважаемой и дорогой гражданкой», — заявил он на встрече с однопартийцами.

По словам Пашиняна, после критики он понял, что допустил ошибки в своих высказываниях.

Он также извинился перед несовершеннолетним сыном женщины, добавив, что пригласил бы их на встречу, но считает, что его предложение, скорее всего, будет отклонено.