Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян во время поездки в метро поругался с карабахской армянской, обвинившей его в «сдаче» территорий.

«Мы сделали всё, чтобы вы жили в Карабахе, и в 2023 году именно вы обвиняли меня в том, что закрыли границы, чтобы народ не выезжал из Карабаха в Армению. Теперь вы приехали сюда и говорите: ой, а мы хотели вернуться. А мы потратили миллиарды из заработанного гражданами Армении, чтобы вы там оставались. Так почему же вы не остались? И об этой карте не говорите с таким презрением. Не пытайтесь, вы, сбежавшие, говорить, что я сдал Карабах», — сказал Пашинян.

