Председатель Переходного суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттах Аль-Бурхан резко осудил атаки против ряда братских стран и еще раз заявил о полной солидарности с пострадавшими государствами, в том числе с Азербайджаном.

В обращении к суданскому народу по случаю праздника Рамазан Аль-Бурхан осудил атаки на страны Персидского залива, а также Ливан, Палестину, Турцию и Азербайджан, заявив, что Судан решительно поддерживает эти страны против угроз их безопасности и стабильности.

Глава Суданского государства еще раз подтвердил принципиальную позицию своей страны в вопросе уважения суверенитета государств, невмешательства в их внутренние дела. Он подчеркнул, что Судан отвергает все формы агрессии, подрывающие региональную безопасность и стабильность.

Отметим, что ранее Аль-Бурхан направил Президенту Ильхаму Алиеву послание солидарности, выразив поддержку Судана после атаки, совершенной на Нахчыванскую Автономную Республику.

Кроме того, министр иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухи ад-Дин Салем Ахмед провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, во время которого осудил нанесение удара по территории Азербайджана и вновь подчеркнул солидарность правительства и народа Судана с нашей страной.