Оппозиция Армении добивается пересмотра мирного договора с Азербайджаном, что неизбежно ведет к новому витку военных действий. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Разговоры о пересмотре мирного соглашения с Азербайджаном или о его навязывании силой ведут Армению к неизбежной войне», — заявил он в записанном видео обращении.

По его словам, этого добиваются силы бывшего президента Армении Роберт Кочарян, который на сегодняшний день является лидером оппозиционного блока «Альянс Армения».