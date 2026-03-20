Войска Североатлантического альянса НАТО корректирует свое присутствие в Ираке, руководствуясь соображениями безопасности.
Об этом рассказала РИА Новости официальный представитель альянса Эллисон Харт.
«Мы можем подтвердить, что корректируем нашу позицию в контексте миссии НАТО в Ираке. Мы работаем в тесной координации с союзниками и партнерами. Безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение», — заявила Харт.
По ее словам, «политический диалог и практическое сотрудничество НАТО и Ирака, в том числе в рамках миссии НАТО в Ираке, будут продолжены».
В остальном она предпочла воздержаться от предоставления дополнительных подробностей.