Войска Североатлантического альянса НАТО корректирует свое присутствие в Ираке, руководствуясь соображениями безопасности.

Об этом рассказала РИА Новости официальный представитель альянса Эллисон Харт.

«Мы можем подтвердить, что корректируем нашу позицию в контексте миссии НАТО в Ираке. Мы работаем в тесной координации с союзниками и партнерами. Безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение», — заявила Харт.

По ее словам, «политический диалог и практическое сотрудничество НАТО и Ирака, в том числе в рамках миссии НАТО в Ираке, будут продолжены».

В остальном она предпочла воздержаться от предоставления дополнительных подробностей.