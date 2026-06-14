Анкара ушла под воду. Ливень, град, затопленные переходы, парализованные улицы, автомобили, плавающие в лучших традициях апокалиптического кино. Казалось бы, классическая история про стихию, инфраструктуру и готовность городских служб. Но нет. Мы ждем, когда проснутся отечественные диванные «эксперты», которые и в случившемся в столице братской Турции готовы обвинить… главу исполнительной власти Баку Эльдара Азизова.

Абсурд? Безусловно. Но ровно в такой же степени абсурдны и те «аналитические» откровения, которыми в последнее время щедро делятся некоторые отечественные СМИ и самопровозглашенные «эксперты». Напомним: когда на Баку за считанные часы обрушилась многомесячная норма осадков, вину возложили именно на Азизова. Не климат, не экстремальные погодные условия, не объективные ограничения инфраструктуры, а чиновник — как будто это он гоняет облака над Каспием.

Возникает вопрос: если Азизов способен управлять осадками в Баку, почему бы ему не распространить свое «влияние» и на Анкару? Тем более что внезапно начавшиеся ливни там сопровождались градом. А что? Где-то между облаками над Азербайджаном и Турцией явно прослеживается «невидимая рука». Можно даже представить заголовки: «Азизов добрался до Анкары», «Невидимое управление осадками: новая реальность региона», «Почему ИВ Баку не справилась с ливнем в Турции». Впрочем, не будем подсказывать — креатив у наших критиканов не отнимешь, они и сами справятся.

Самое смешное в этой истории даже не сама критика, а ее избирательность. Люди, которые с серьезным видом рассуждают о «вине» конкретного чиновника за последствия стихийного бедствия, почему-то игнорируют элементарные вещи. Например, то, что в современных городах ответственность за инфраструктуру распределена между разными ведомствами: водоканалами, службами чрезвычайных ситуаций, коммунальными ведомствами. Или то, что существуют объективные пределы пропускной способности любой системы — особенно когда речь идет о погодных аномалиях. Но этим «умникам» нет дела до изучения реальных полномочий ИВ Баку и ее руководителя. Зачем им разбираться в деталях, когда есть удобная фигура для обвинений?

Это ведь куда проще — объявить человека ответственным за потоп. Следующий логический шаг — свалить на него же вину за ветер. Потом за жару. А там, глядишь, и за все климатические аномалии он будет отвечать.

В этом смысле Анкара открывает новые горизонты для творческой мысли. Если в Баку идет дождь — виноват Азизов. Если в Анкаре — тем более. Если где-то в мире происходит наводнение — ну, вы понимаете… Универсальное объяснение, не требующее ни анализа, ни компетенции.

Можно даже пойти дальше. Почему бы не возложить на него ответственность за исторические события? Например, за последствия Всемирного потопа. Да, того самого, библейского. В конце концов, если человек способен «организовать» многомесячную норму осадков за сутки, то и сорок дней дождя — не такая уж фантастика и вполне под силу Эльдару Азизову. Смешно?

Конечно, вся эта ирония лишь подчеркивает очевидное: подобные обвинения не имеют ничего общего с реальностью и здравомыслием. Они отражают не стремление разобраться в проблеме, а желание найти удобную мишень. Но в условиях сложных природных явлений и инфраструктурных вызовов это особенно опасно, потому что подменяет серьезный разговор о решениях поверхностными и, по сути, бессмысленными упреками.

Тем временем в Анкаре коммунальные службы ликвидируют последствия ливня, анализируют ситуацию, делают выводы. То есть занимаются тем, чем и должны заниматься профессионалы. А у нас регулярно ищут универсального «виновного».