В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако в первой половине дня возможны локальные осадки, кое-где пройдут грозы, прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 18-21°, днем — 26-29° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 760 мм рт. ст. Относительная влажность составит 65-75 %.

В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди, локальные ливни с грозами, а также град. В некоторых горных и предгорных районах осадки будут интенсивными. Ночью и утром кое-где будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем — 28-32° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 18-23°, местами до 25-28° тепла.