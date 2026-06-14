Сотрудники 25-го отдела полиции Низаминского района Баку в рамках операции по противодействию незаконному обороту наркотиков изъяли около 30 кг марихуаны.

Об этом в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно информации, у 45-летнего Теймура Багирова, подозреваемого в наркокурьерстве на территории столицы, было обнаружено и изъято около 30 килограммов марихуаны. Задержанный признался, что планировал доставлять наркотические средства по различным адресам с целью их сбыта на территории столицы.

По факту возбуждено уголовное дело, Т. Багиров решением суда арестован.

