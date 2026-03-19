Агентство наземного транспорта Азербайджана продолжает работу по ускорению перехода перевозчиков на систему безналичной оплаты проезда.

C 23 марта на регулярном маршруте №41, обслуживаемом компанией Xaliq Faiqoğlu и соединяющем посёлок Бинагади со станцией метро Азадлыг проспекти, будет внедрена безналичная оплата. Для обслуживания линии компания вывела новые современные автобусы.

На маршруте будут курсировать 15 новых автобусов марки Isuzu. Транспорт оснащён экологичной технологией CNG (сжатый природный газ) и системой кондиционирования.

Стоимость проезда в автобусах установлена на уровне 0,60 маната.