На днях на второй стартовой площадке космической базы Starbase в Техасе американская компания SpaceX впервые успешно провела статические огневые испытания двигателей первой ступени Super Heavy ракетного комплекса Starship V3. Предыдущие испытания прототипа в ноябре 2025 года закончились аварией. Успешные испытания ступени приблизили первый тестовый запуск этого мощнейшего ракетного комплекса в мире, назначенный на апрель.

Как сообщает компания, можно сказать, что произошло историческое событие. Во-первых, впервые испытания прошли на новой стартовой площадке космодрома, которая удвоит частоту запусков с этой базы. Во-вторых, в достаточно крупной связке из 10 двигателей впервые были испытаны в составе ступени новые ракетные двигатели Raptor 3 повышенной мощности. В-третьих, была испытана в работе новая версия ускорителя Super Heavy.

К слову, испытания второй ступени – непосредственно корабля Starship V3 – также успешно были проведены десятью днями ранее. Это позволяет надеяться, что новая версия ракетного комплекса сможет совершить испытательный полет в начале апреля. NASA торопит SpaceX: комплекс Starship V3 является необходимым условием для возвращения американцев на Луну. С новыми двигателями он способен доставить необходимую нагрузку не только на Луну, но и на Марс. В отличие от второй версии комплекса, новая способна поднимать на низкую орбиту Земли до 100 т груза против 35 т у предыдущей версии.

«Завершена кампания по активации Super Heavy V3 и стартовой площадки Starbase 2. После нескольких дней испытаний на ракете V3 впервые было загружено криогенное топливо и окислитель», — сообщила SpaceX в соцсети X в среду, опубликовав четыре фотографии Super Heavy в версии Booster 19 на стартовой площадке.

Впрочем, ускоритель для первого тестового полета в новой версии пока не готов. На него еще предстоит установить дополнительно 23 двигателя. Испытаны были только 10 из необходимых для полета 33. Однако компания, по-видимому, не считает это проблемой. Также испытания были прерваны раньше запланированного срока, но компания утверждает, что причина — в проблеме с наземным оборудованием, а не с ракетой.