Власти распорядились изменить официальный логотип Национального политехнического университета Армении, на котором изображены горы Масис («Арарат») и Сис, сообщают армянские СМИ.

По данным издания, работа по изменению логотипа началась в январе, университету поручено завершить её к концу учебного года. Комментариев от вуза получить не удалось. Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно отмечал, что самой высокой горой на суверенной территории страны является Арагац (4090 м), а не «Арарат».

В сентябре 2025 года правительство решило убрать изображение «Арарата» со штампов о пересечении границы.

Соответствующее решение о внесении изменений и дополнений в постановление «О режиме государственной границы» от мая 2011 года принято 11 сентября.

Новый штамп без изображения «Арарата» вступил в силу с 1 ноября прошлого года.