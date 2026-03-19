На фоне событий вокруг Ирана и конфликта на Ближнем Востоке инфляция в Европе определённо будет выше 2%, на которые сейчас ориентируется большинство центральных банков, включая ЕЦБ. Об этом в эксклюзивном интервью Minval Politika заявил доцент Университета Сорбонна, координатор направления «гетеродоксальная макроэкономика» исследовательского центра «ACT», член движения Les Économistes Atterrés, Дэни Ланг.

Инфляция выше 2% означает, что темпы роста цен превышают целевой показатель, установленный центральным банком европейских стран.

Комментируя заявления экспертов о том, что конфликт США и Израиля с Ираном будет затяжным, и поэтому следует готовиться к высоким ценам на нефть, перераспределению нефтяного рынка, а также к инфляции, Дени Ланг заявил, что то, что они наблюдают с тех пор, как США и их союзники решили вторгнуться в страны Ближнего Востока, — это резкий рост цены на нефть марки Brent: «Она выросла примерно с 60 долларов за баррель в начале года до 70 долларов в начале марта — и примерно до 100 долларов с начала конфликта — 108 долларов в эту среду. Поскольку наши экономики всё ещё в значительной степени зависят от нефти, то если правительства не примут меры по контролю цен на нефть, это сильно повлияет на все остальные цены. И инфляция может быстро вырасти во многих странах, в зависимости от их зависимости от нефти и импорта. У нас пока нет полных исследований последствий, но инфляция определённо будет выше 2%, на которые ориентируются большинство центральных банков, включая ЕЦБ».

«И хотя глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что ситуация с инфляцией в Европе находится под контролем, однако с июня 2025 года процентные ставки не менялись (ключевая ставка составляет 2,15%, что соответствует умеренно жёсткой денежно-кредитной политике). Когда Кристин Лагард говорит: «Мы сделаем всё необходимое, чтобы обеспечить контроль над инфляцией и чтобы европейцы не столкнулись с таким же ростом цен, как в 2022–2023 годах», она пытается повлиять на инфляционные ожидания, чтобы предотвратить рост цен из-за самих ожиданий. Это часть её роли. Однако это не означает, что так и будет: если цены на нефть продолжат расти, вырастут и все остальные цены, а некоторые компании попытаются увеличить свою наценку, чтобы получить больше прибыли, как это было в 2022–2023 годах. Эти два инфляционных процесса находятся вне контроля политики ЕЦБ. В худшем случае банк повысит процентные ставки, что замедлит экономику и может даже привести к её спаду. Это плохая новость для рынка труда и не всегда эффективно для сдерживания инфляции, если только цены не вырастут значительно», — сказал Дени .