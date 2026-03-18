Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал многое для развития дружбы между Азербайджаном и Сербией.

Об этом президент Сербии Александар Вучич написал в Instagram после подписания коммерческого контракта с азербайджанской компанией Azvirt на проектирование и выполнение работ по строительству скоростной автомагистрали на участке пограничного перехода Бачки-Брег — Сомбор — Кула — Врбас — Србобран.

«Сегодняшний контракт с компанией Azvirt представляет собой одну из ключевых точек нашего плана «Сербия 2030–2035». Республика Сербия обеспечит финансирование, и мы договорились завершить первый участок в течение двух лет.

Этот проект имеет огромное значение для жителей северной части Сербии. Строительство скоростной дороги позволит дополнительно сблизить Сомбор и Белград, привлечь инвесторов и вывести грузовой транспорт за пределы городских центров. Это означает более чистый воздух и меньшую нагрузку на существующую дорожную инфраструктуру. Мы соединим города и людей, повысим мобильность и создадим лучшие условия для занятости.

Хочу поблагодарить наших партнеров из Азербайджана и передать самые теплые приветствия моему другу и брату президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который многое сделал для дружбы и партнерства наших стран. Ожидаю свой визит в Азербайджан и запуск первого рейса Air Serbia в Баку, что ещё больше укрепит сотрудничество и связи между нашими народами», — написал Вучич.