В Армении одна из компаний продает азербайджанский бензин, выдавая его за европейский.

Об этом заявил министр экономики Армении Геворк Папоян, выступая в парламенте.

Он заявил, что Министерство экономики поставило этой компании условие: либо компания должна объявить, что это азербайджанский бензин, либо она не сможет его продавать.

«У этой компании есть выбор. Либо она не будет продавать этот бензин — и я не знаю, что она с ним сделает, либо если будет продавать, она должна объявить, что это азербайджанский бензин. Министерство не занимается шантажом, в уставе Министерства экономики записано: защита прав потребителей. А у потребителя есть право знать, это азербайджанский бензин или, скажем, румынский. И если, например, это азербайджанский бензин, а компания заявляет, что он румынский. Министерство экономики этого не позволит и не допустит. Нельзя обманывать людей, передавать деньги в Азербайджан, привозить азербайджанский бензин в Армению, выдавая его за европейский и притворяться патриотом. Я этого никому не позволю. Эта информация доведена до них как прозрачно, так и непрозрачно, и они прекрасно об этом знают», — цитирует Папояна news.am.

Также армянский министр отметил, минэкономики не получало жалоб на качество азербайджанского бензина:

«Любой бензин, который поступает в Армению, проходит проверку. Качество этого [азербайджанского] бензина было высоким».