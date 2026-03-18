Отношение к Владимиру Зеленскому в Венгрии негативное из-за экономического шантажа и выдвигаемых требований, которые прямо противоречат интересам Будапешта. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью британскому телеканалу GB News, передает ТАСС.

«В Венгрии его репутация не очень высокая. Причина кроется в том, что он выдвигает требования, которые очень сильно противоречат интересам Венгрии», — сказал Орбан.

«Во-первых, он шантажировал нас, чтобы мы перестали покупать дешевую российскую нефть, что совершенно не в наших интересах. Сейчас он перекрыл трубопровод [«Дружба»], по которому российская нефть идет в Венгрию. Это совершенно негативное обстоятельство», — заметил венгерский премьер.

«Во-вторых, он хотел бы получить больше финансовой помощи от Европейского союза, включая средства Венгрии. Мы не считаем целесообразным направлять наши средства Украине. В-третьих, он выступает за вступление Украины в Европейский союз. Мы с этим не согласны. Мы считаем, что Европейский союз и Украина должны иметь хорошие отношения, в том числе стратегическое партнерство, однако без предоставления членства», — заявил Орбан.

В завершение он упомянул требование Зеленского к Венгрии «признать, что эта война является ее войной». «Мы с этим не согласны», — сказал Орбан.

«Это те вопросы, по которым у нас имеются разногласия. Мы единственная страна в Европе, которая готова открыто заявлять об этом, независимо от того, каким героическим образом он представлен в западных СМИ или внутри своей страны», — добавил венгерский премьер.