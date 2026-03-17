В Азербайджанском национальном музее ковра состоялось открытие персональной выставки художницы Нигяр Алиевой.

На открытии присутствовали директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, Алена Алиева, заместитель министра культуры Саадат Юсифова, а также представители культуры и искусства.

Отмечалось, что художница, несмотря на молодой возраст, уже более 10 лет активно работает в сфере искусства и известна как в Азербайджане, так и за его пределами. В её работах отражаются национальное наследие, культурная память и традиции страны.

На выставке представлены работы автора, выполненные маслом на холсте в 2024-2026 годах. В своих исследованиях художница обращалась к национальной кухне, ювелирному делу, ткачеству, вышивке, художественной металлургии, холодному оружию, одежде и другим примерам народного прикладного искусства. В композициях искусно используются орнаментальные и художественные элементы, характерные для классических азербайджанских живописных традиций, в особенности тонкости стиля Мирзы Кадыма Иревани.

В заключение гости ознакомились с выставкой.