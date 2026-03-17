Ирановед Никита Смагин считает, что гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани — это серьёзная утрата для иранских властей и, вероятно, последний гвоздь в крышку надежд на приход к власти умеренных сил.

По его словам, Лариджани был консерватором, однако относился к категории прагматиков внутри системы. Он защищал докторскую степень по философии Канта, поддерживал ядерную сделку и выступал за диалог с США.

Эксперт отмечает, что, несмотря на участие в ирано-иракской войне, в политической карьере Лариджани представлял иной тип фигуры. Он не был ставленником военных и не ассоциировался с силовым крылом, а, напротив, олицетворял присутствие гражданских на ключевых постах.

Смагин характеризует его как представителя «белой кости» Исламской Республики — образованного, взвешенного и лояльного системе политика.

В последнее время Лариджани выполнял роль ключевого администратора. По оценке эксперта, именно на него верховный лидер Али Хаменеи возложил основные управленческие полномочия на случай войны с США и Израилем.

Смагин подчёркивает, что без Лариджани системе будет непросто, поскольку сопоставимого по опыту и влиянию политика практически нет. При этом он считает, что Исламская Республика не развалится, однако его место, вероятно, займут более радикальные и менее компетентные фигуры.